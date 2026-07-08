Titoli Stato, MEF: domanda oltre 20 miliardi per nuova emissione via sindacato in dollari

Collocati 6 miliardi su titoli a 5, 10 e 30 anni

(Teleborsa) - Il MEF ha resi noti i dettagli dell’emissione via sindacato denominata in dollari USA, effettuata in triple-tranche, nell’ambito del Programme for the Issuance of Debt Instruments della Repubblica Italiana.



L’importo complessivo emesso è stato pari a 6 miliardi di dollari (2,5 miliardi sia per il titolo a 5 anni che per il titolo a 10 anni, e 1 miliardo per il titolo a 30 anni) per una domanda complessiva che ha superato i 20 miliardi di dollari.



I collocamenti hanno visto una partecipazione altamente diversificata in termini di residenza degli investitori, con il coinvolgimento di oltre 170 provenienti da più di 30 paesi. Gli investitori esteri hanno mostrato un interesse molto significativo, sottoscrivendo l’82,7% del titolo a 5 anni, l’84,8 del titolo a 10 anni e il 90,8% del titolo a 30 anni.



Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da quattro lead manager, BofA Securities Europe, Citigroup Global Markets Europe, Goldman Sachs Bank Europe e Morgan Stanley Europe.





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