Usa-Iran, ancora tensioni ma Trump assicura: "falso che abbiamo smesso di parlare"

(Teleborsa) - "Le notizie secondo cui la Repubblica islamica dell'Iran e gli Stati Uniti hanno smesso di parlare pochi giorni fa sono falsi ed errati", con queste parole, il Presidente degli Stati su Truth smentisce che i negoziati con l'Iran si siano interrotti. "Le conversazioni tra di noi sono in corso continuamente, anche quattro giorni fa, tre giorni fa, due giorni fa, un giorno fa e oggi", ha aggiunto Trump.



Decisamente più sibilline le parole sul risultato, rispetto al quale Trump non si sbilancia: "Dove portano" questi colloqui "non si sa mai. Ma come ho detto all'Iran, "È ora, in un modo o nell'altro, che facciate un accordo. Fate così da 47 anni e non possiamo permettere che continui più a lungo!", continua intanto ad avvertire.



Ha parlato anche il segretario di Stato Marco Rubio che ha voluto sottolineare come "L'operazione 'Epic Fury' ha avuto un grande successo nel raggiungere i suoi obbiettivi militari, che erano ridurre drasticamente la difesa iraniana", ha detto parlando al Congresso per la prima volta dall'inizio del conflitto. Rubio ha anche ammesso che "la loro capacità di costruire missili si è degradata in modo significativo". "Hanno ancora molti droni, lo sappiamo perché sono facili da produrre", ha aggiunto.



Quel che è certo è che l'asticella della tensione resta alta: nelle scorse ore, le forze statunitensi hanno lanciato un missile contro una nave che stava tentando di raggiungere un porto iraniano violando il blocco navale americano, rendendola inutilizzabile. Lo ha dichiarato in una nota lo stesso esercito statunitense.







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