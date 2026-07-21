Trump: "non lasciamo l'Iran, colpiremo presto Pickaxe Mountain"

(Teleborsa) -Lo ha dettoparlando alla Casa Bianca insieme al presidente del Libano sottolineando che la guerra, ha aggiuntrispondendo a chi gli chiedeva se Teheran stesse cercando di provocare conseguenze sulle elezioni di metà mandato. "L'Iran non ha ancora visto nulla;" ha dettosottolineando che gli Stati Uniti colpirannoil sito dove si sospetta Teheran abbia nascosto le centrifughe per l'arricchimento dell'uranio.Trump ha anche detto che, ha anche detto il presidente Usa che resta comunque alla finestra.ha detto rispondendo a chi gli chiedeva delladi un blocco delda parte degli Houthi.Infine,Trump aveva anche parlato di Cina, in particolare se avesse intenzione o meno di esercitareriguardo a quanto da lui annunciato sulle interferenze di Pechino nelle elezioni presidenziali americane del 2020. "Beh, ne abbiamo parlato con loro.Credo che la, ha concluso il tycoon