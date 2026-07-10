Israele a Usa: Iran ha nuovo piano per uccidere Trump. Tra alta tensione e colloqui, il punto

che avverte: "se mi uccidono ho lasciato istruzioni, colpire con potenza mai vista"

(Teleborsa) - L'Iran "ci ha chiesto di proseguire i colloqui. Abbiamo accettato di farlo, ma gli Stati Uniti hanno chiarito loro, senza mezzi termini, che il cessate il fuoco è terminato". Lo scrive Donald Trump sul suo social Truth che al New York Post ha anche detto di aver "lasciato istruzioni" nel caso in cui l'Iran dovesse riuscire a portare a termine il suo piano di ucciderlo e precisando di aver lasciato detto che "se dovesse succedere qualcosa, bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista".



A chi gli chiedeva dell'avvertimento di Israele su un piano iraniano per ucciderlo, il presidente ha risposto: "No, no. Israele non ha trovato nulla. Sono il numero uno" nella lista iraniana delle persone da eliminare "da molto tempo".



Intanto, fonti informate riferiscono al Wall Street Journal che Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Mercoledì, parlando con i giornalisti ad Ankara, in Turchia, il tycoon ha fatto riferimento alle minacce contro di lui. "



Sono il primo della lista", ha detto. "Finora, immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo".



E da Teheran arrivano segnali non distensivi. Mohammad Bagher Ghalibaf, capo negoziatore iraniano, ha affermato che Teheran è pronta a una “difesa totale” qualora Washington tradisca il memorandum d’intesa di giugno e che la guerra non finirà mai con la resa dell’Iran.



Ghalibaf, parlando durante un incontro con Ahmad Muzani, presidente dell’Assemblea consultiva popolare indonesiana, ha spiegato di avere detto a JD Vance, vicepresidente degli Stati Uniti, durante i negoziati che Teheran non si fida di Washington e che, a suo avviso, solo coloro che sono pronti alla guerra possono negoziare con gli Stati Uniti. Queste dichiarazioni sono state pubblicate sull'account Telegram di Ghalibaf.

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