Milano 9:55
50.164 +0,25%
Nasdaq 3-giu
30.571 0,00%
Dow Jones 3-giu
50.687 -1,21%
Londra 9:56
10.351 +0,18%
24.941 +0,59%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 3/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 3/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 giugno

Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / CAD, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,11%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,6203, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,6213. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,6199.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```