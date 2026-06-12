Milano 11-giu
50.505 0,00%
Nasdaq 11-giu
29.446 +3,29%
Dow Jones 11-giu
50.849 +1,86%
Londra 11-giu
10.304 0,00%
Francoforte 11-giu
24.210 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CAD dell'11/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD dell'11/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 giugno

Contenuto ribasso per il cambio Euro / CAD, che archivia la sessione in flessione dello 0,51%.

Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,6168 con area di resistenza individuata a quota 0,6215. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,6153.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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