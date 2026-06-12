Analisi Tecnica: EUR/CAD dell'11/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 giugno
Contenuto ribasso per il cambio Euro / CAD, che archivia la sessione in flessione dello 0,51%.
Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,6168 con area di resistenza individuata a quota 0,6215. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,6153.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)