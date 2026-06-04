Energia, Giorgetti: valuteremo come usare flessibilità, non possiamo sbagliare

per le accise decreto ministeriale

(Teleborsa) - "Ricordo che la clausola richiederà un passaggio parlamentare in cui si discuterà sia il quantum che la destinazione". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti - durante il Question Time al Senato - rispondendo a un'interrogazione sullo spazio sull'utilizzo della clausola di salvaguardia UE.



"La sostenibilità fiscale nel medio periodo dovrà essere salvaguardata" ha aggiunto Giorgetti "infatti, all'interno del limite massimo di flessibilità già previsto dalla clausola di flessibilità nazionale (NEC) per spesa in difesa - che resta invariato all'1,5% del PIL in termini di spesa aggiuntiva - si applicherebbe un tetto annuo, pari fino allo 0,3% del PIL, specificamente destinato alle misure di sostegno energetico, sempre per il periodo 2026-2028, con un limite cumulato fino allo 0,6% del PIL nello stesso arco temporale". Secondo il Ministro "se orientate verso investimenti e spesa produttiva, innovativa e strategica, tali misure, oltre a sostenere la domanda aggregata attraverso effetti moltiplicativi, potrebbero contribuire a rafforzare il prodotto potenziale, fungendo da leva per una crescita più sostenuta nel medio periodo. È inoltre mia intenzione approfondire anche tematiche come i fattori rilevanti nei prossimi incontri a livello europeo"



"Noi siamo uno tra i pochi paesi che ha rispettato e sta più che rispettando il sentiero di spesa nel 2026 e quindi questo ci offre paradossalmente una ulteriore possibilità per venire incontro ai problemi di famiglie e imprese. E come ho avuto un modo di dire, questo non sarà fatto nel chiuso delle stanze di un ministero". ha detto Giorgetti spiegando che "la richiesta di una clausola di esclusione dal Patto imporrà evidentemente anche un confronto col Parlamento" ha aggiunto "questo confronto in Parlamento sarà fatto e sarà ispirato dalle migliori intenzioni dalle migliori prassi e delle migliori intelligenze che con serietà si metteranno a lavorare su questo dossier".



"Per quanto riguarda le accise, io ho vorrei precisare: il sei (giugno, ndr) scadono le accise e noi interverremo col meccanismo delle accise mobili. Dobbiamo effettivamente valutare quant'è la disponibilità e fino al giorno sei non l'abbiamo per i motivi tecnici". "In base a quello e in base anche alle condizioni di mercato vedremo come prorogare queste forme di intervento" ha aggiunto.

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