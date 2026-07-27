Carburanti, Giorgetti: "Sconto solo su gasolio, 17 centesimi al litro fino al 6 agosto"

(Teleborsa) -per un controvaloreLo ha detto il ministro dell'Economia,, in conferenza stampa subito dopo il breve Consiglio dei Ministri.ha aggiunto Giorgetti. "ha chiarito il Ministro. E proprio sull'ipotesi di un aumento delle accise sui tabacchi per le coperture, aveva espressa la contrarierà del partito il leader di Forza ItaliaNel pomeriggio, poco prima del Consiglio dei ministri, anche il segretario della Legasi era detto contrario.he valuterà l'evoluzione della situazione internazionale e i prezzi, per vedere cosa fare dopo il 6 di agosto". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, alla conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. "E' stato aggiornato e prorogato fino a luglio il contributo a favore degli autostrasportatori - ha aggiunto Giorgetti -. E' previsto anche il credito di imposta per quanto riguarda l'agricoltura".Dovremo utilizzare al meglio quella che sarà la possibilità - se il Parlamento ci darà mandato in questo senso - della clausola nazionale in deroga al Patto di stabilità. La settimana prossima andremo in Aula per chiedere al Parlamento di darci mandato di procedere in Europa: questo aprirà spazi significativi di bilancio in termini di scostamento, ma proprio perché è uno scostamento dovranno essere utilizzati in modo, ha anche detto il Ministro."La discussione è aperta, il governo cercherà di fare le cose migliori nonsotante una situazione esterna oggettivamente molto molto complicata", ha aggiunto Giorgetti. Rispondendo a chi gli chiedeva di un video del vicepremier Antonio Tajani sul fatto che il governo intende abbassare le tasse,Il Governo ha stanziato ulterioriha dettosottolineando anche che "la sentenza sull'ex Ilva stravolge tutta la fase di cessione che era in stato avanzato"