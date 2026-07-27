Carburanti, Giorgetti: "Sconto solo su gasolio, 17 centesimi al litro fino al 6 agosto"

(Teleborsa) - "Si prevede uno sconto sul gasolio, e solo sul gasolio,
per un controvalore fra accise e Iva di 17 centesimi, fino al 6 di agosto".
Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti
, in conferenza stampa subito dopo il breve Consiglio dei Ministri.
"Il costo dell'operazione si aggira sui 125 milioni di euro",
ha aggiunto Giorgetti. "Non siamo intervenuti sulle accise sui tabacchi",
ha chiarito il Ministro. E proprio sull'ipotesi di un aumento delle accise sui tabacchi per le coperture, aveva espressa la contrarierà del partito il leader di Forza Italia Antonio Tajani.
Nel pomeriggio, poco prima del Consiglio dei ministri, anche il segretario della Lega Matteo Salvini
si era detto contrario. E' già previsto un Consiglio dei ministri il giorno 4 agosto c
he valuterà l'evoluzione della situazione internazionale e i prezzi, per vedere cosa fare dopo il 6 di agosto". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, alla conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. "E' stato aggiornato e prorogato fino a luglio il contributo a favore degli autostrasportatori - ha aggiunto Giorgetti -. E' previsto anche il credito di imposta per quanto riguarda l'agricoltura". "Il ciclo di bilancio inizia a settembre.
Dovremo utilizzare al meglio quella che sarà la possibilità - se il Parlamento ci darà mandato in questo senso - della clausola nazionale in deroga al Patto di stabilità. La settimana prossima andremo in Aula per chiedere al Parlamento di darci mandato di procedere in Europa: questo aprirà spazi significativi di bilancio in termini di scostamento, ma proprio perché è uno scostamento dovranno essere utilizzati in modo molto intelligente e mirato"
, ha anche detto il Ministro.
"La discussione è aperta, il governo cercherà di fare le cose migliori nonsotante una situazione esterna oggettivamente molto molto complicata", ha aggiunto Giorgetti. Rispondendo a chi gli chiedeva di un video del vicepremier Antonio Tajani sul fatto che il governo intende abbassare le tasse, detassando tredicesime, cancellando bollo auto-moto e riducendo l'aliquota Irpef, Giorgetti ha risposto: "Io vorrei fare anche tantissime altre cose".
Sull' Ex Ilva -
Il Governo ha stanziato ulteriori 100 milioni all'ex Ilva in amministrazione straordinaria "per completare il percorso di cessione delle attività,
ha detto Giorgetti
sottolineando anche che "la sentenza sull'ex Ilva stravolge tutta la fase di cessione che era in stato avanzato"