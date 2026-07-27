Carburanti, atteso un intervento ponte per raffreddare prezzi

Allo studio il meccanismo delle accise mobili. Nel CdM del 4 agosto più chiarezza su risorse extragettito IVA

(Teleborsa) - Il governo si prepara questa settimana a varare un nuovo intervento sui carburanti, dopo che la benzina ha sfondato risolutamente i 2 euro al litro alla pompa, a seguito del rialzo delle quotazioni del petrolio e dell'escalation di tensioni in Iran. Il tema è stato al centro di un colloquio fra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ed il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti nella giornata di venerdì. L'obiettivo è quello di sminare gli aumenti del costo dei carburanti in concomitanza con l'esodo estivo, che avrebbe un impatto economico pesante sulle famiglie.



Si ragiona su un intervento "ponte" focalizzato soprattutto sul gasolio, in vista del Consiglio dei ministri previsto per il 4 agosto, in cui potrebbe essere messo a punto il meccanismo delle accise mobili, attingendo all'extragettito IVA di luglio calcolato dal MEF, quando saranno quantificate con esattezza le risorse disponibili. Grazie ai tagli applicati da marzo a luglio, il governo ha già erogato 1,8 miliardi di aiuti.



"Come minimo siamo obbligati a mettere in campo le accise mobili, sterilizzando la parte incrementale dell'Iva, per il resto dipende dalla disponibilità delle risorse e questo è in capo al MEF", spiega Luca Squeri, responsabile del dipartimento energia di Forza Italia.



Un segnale che la maggioranza vuole dare in vista delle partenze vacanziere del mese di agosto, prima ancora che il governo si appresti ad usare la flessibilità concessa dalla UE attraverso lo scostamento di bilancio. "Per governo e maggioranza il contrasto al caro energia è una priorità, e infatti abbiamo deciso di attivare il più rapidamente possibile i 14 miliardi di euro di flessibilità concessi dall'Ue per sostenere famiglie e imprese", ha confermato il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.



In base alle risorse che saranno confermate dal MEF il Ministro Urso anticipa anche interventi selettivi, come quelli annunciati per l'autotrasporto attraverso il credito d'imposta. Il tema è caldissimo, visto che dall'ultima rilevazione dell'Osservatorio prezzi del Mimit di domenica il prezzo della benzina verde in modalità self ha raggiunto 1,981 euro/litro ed il diesel 2,184 euro, mentre sulle autostrade il prezzo medio self è di 2,071 euro per la benzina e 2,255 euro per il gasolio.



Nel frattempo, aumenta il pressing dal centrosinistra, che ha criticato il sistema delle accise mobili sostenuto dalla maggioranza ed ha presentato a Palazzo Madama una mozione per chiedere "un provvedimento d'urgenza" per contenere l'impatto degli aumenti sul potere d'acquisto delle famiglie e sui costi d'impresa, anche attraverso il sistema dei bonus carburante.



(Foto: bizoon | 123RF)

Condividi

```