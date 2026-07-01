UE, il 46% dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili nel primo trimestre

(Teleborsa) - Nel primo trimestre del 2026, il 45,5% dell'elettricità generata nell'Unione europea proveniva da fonti di energia rinnovabile. Lo afferma l'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat), specificando che si tratta di un aumento rispetto allo stesso trimestre del 2025, quando la quota era del 42,7%.



L'energia eolica è stata la principale fonte di elettricità rinnovabile nell'UE, rappresentando il 44,9% del totale, contro il 42,3% del primo trimestre del 2025. L'energia idroelettrica si è classificata al secondo posto con il 28,0%, seguita dall'energia solare con il 17,3%. La restante parte dell'elettricità rinnovabile proveniva da combustibili rinnovabili (9,4%) e da fonti geotermiche e altre fonti energetiche (0,4%).



Tra i paesi dell'UE, le quote più elevate di elettricità da fonti rinnovabili sono state generate in Danimarca (90%, principalmente eolica), Portogallo (82,9%, principalmente idroelettrica) e Lituania (75,7%, principalmente eolica).



Al contrario, le percentuali più basse sono state registrate nella Repubblica Ceca (12,7%), a Malta (13%) e in Slovacchia (17,2%).

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