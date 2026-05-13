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Francoforte: scatto rialzista per ThyssenKrupp

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scatto rialzista per ThyssenKrupp
Seduta decisamente positiva per il produttore di acciaio, che tratta in rialzo del 5,05%.
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