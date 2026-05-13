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/ Francoforte: scatto rialzista per ThyssenKrupp
Francoforte: scatto rialzista per ThyssenKrupp
Migliori e peggiori
,
In breve
13 maggio 2026 - 09.50
Seduta decisamente positiva per il
produttore di acciaio
, che tratta in rialzo del 5,05%.
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