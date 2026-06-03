Londra: andamento negativo per Scottish Mortgage Investment Trust

(Teleborsa) - Sottotono la ssocietà di investimento in azioni di società quotate , che passa di mano con un calo dell'1,84%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Scottish Mortgage Investment Trust mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,23%, rispetto a -1,44% del principale indice della Borsa di Londra ).





Tecnicamente, Scottish Mortgage Investment Trust è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 15,36 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 15,06. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 15,66.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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