Londra: andamento rialzista per Scottish Mortgage Investment Trust

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la ssocietà di investimento in azioni di società quotate , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,07%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Scottish Mortgage Investment Trust evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Scottish Mortgage Investment Trust rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Scottish Mortgage Investment Trust rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 15,1 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 14,88. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 15,31.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```