New York: rosso per Diamondback Energy

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore americano di petrolio e gas naturale , che presenta una flessione del 3,12%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Diamondback Energy mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,8%, rispetto a +0,95% dell' indice del basket statunitense ).





Lo status tecnico di breve periodo di Diamondback Energy mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 207,5 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 200,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 214,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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