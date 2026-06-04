New York: Centene, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Brilla l' azienda specializzata nei programmi di assicurazione sanitaria , che passa di mano con un aumento del 5,26%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Centene evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Centene rispetto all'indice.





Le implicazioni di medio periodo di Centene confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 64,71 USD con primo supporto visto a 59,44. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 56,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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