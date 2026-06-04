Nocivelli, Banca Akros ripristina il 'buy' e il target price a 8,7 euro

(Teleborsa) - Banca Akros ripristina su ABP Nocivelli il rating 'buy' e il target price di 8,70 euro, valutazione che incorpora un upside potenziale del 67% rispetto al prezzo di chiusura di ieri a 5,20 euro.



Tutto ciò, riportano gli analisti, "considerando le chiare dichiarazioni rese dalla società in merito all'assenza di ritardi nell'avvio dei lavori del progetto Parco della Salute e della Scienza a Torino, come riportato nel comunicato stampa del 2 giugno 2026 e gli ulteriori chiarimenti forniti sulla tecnicità della procedura di gara durante la conference call di ieri".



Conference call nella quale il management ha chiarito "gli aspetti tecnici della procedura di gara del progetto Città della Salute e della Scienza a Torino, sottolineando di aver sempre operato nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza e piena collaborazione istituzionale".



"ABP ribadisce la sua piena fiducia nell'operato delle autorità e afferma che al momento non sussistono motivi che possano comportare ritardi nell'avvio dei lavori del progetto o l'interruzione della procedura in corso, come confermato dal Commissario Speciale Marco Corsini e riportato dalla stampa".



"Il management ha chiarito che la procedura tecnica di gara per il progetto Città della Salute e della Scienza di Torino, avviata nel 2019, si è svolta attraverso un dialogo competitivo con la pubblica amministrazione, consentendo quindi la presentazione di richieste di chiarimenti sulle specifiche dei lavori. Tali richieste di chiarimenti sono a disposizione di tutti i partecipanti alla gara".







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