Franchetti, Banca Akros avvia copertura con Buy e target price di 9 euro

(Teleborsa) - Banca Akros ha avviato la copertura sul titolo Franchetti , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella manutenzione di reti infrastrutturali, con un target price di 9 euro per azione (upside potenziale del 71%) e una raccomandazione "Buy".



Gli analisti evidenziano che le acquisizioni sono fondamentali per lo sviluppo tecnologico e l'espansione internazionale. Strucinspect ha rafforzato le capacità del Gruppo in materia di ispezione basata sull'intelligenza artificiale e di digital twin, mentre l'acquisizione del 55% di ECR ha incrementato significativamente la portata di Franchetti e la sua esposizione al mercato brasiliano delle infrastrutture. Su base pro-forma per l'esercizio 2025, ECR porta il valore complessivo della produzione a circa 23,5 milioni di euro e l'EBITDA a circa 6,2 milioni di euro, con un portafoglio ordini combinato di circa 90 milioni di euro.



Le stime di Banca Akros implicano una forte crescita e un miglioramento della conversione di cassa. In particolare, il broker prevede che il valore della produzione raggiungerà i 39,6 milioni di euro entro l'esercizio 2028, corrispondente a un CAGR di circa il 45% (circa il 19% di crescita organica) a partire dall'esercizio 2025, mentre l'EBITDA salirà a 11,5 milioni di euro con margini prossimi al 29%. Un mix geografico più favorevole e una minore intensità di capitale circolante dovrebbero supportare una maggiore conversione del FCF, con un rapporto debito netto/EBITDA di circa 1,3x entro l'esercizio 2028.

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