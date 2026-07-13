Banca Mediolanum e FinecoBank: Equita SIM alza i target price e conferma "Buy"

(Teleborsa) - Aggiornamento sulle valutazioni di Equita SIM
per il settore bancario. La casa d'affari ha confermato la raccomandazione "Buy" su Banca Mediolanum
e FinecoBank
, rivedendo al rialzo i rispettivi prezzi obiettivo.
Nel dettaglio, il target price
su Banca Mediolanum è stato portato a 24,50 euro, mentre quello su FinecoBank è stato innalzato a 27,50 euro.
Nel mese di giugno la raccolta netta di Fineco
ha raggiunto 1,45 miliardi di euro, un dato superiore del 71% rispetto a 0,85 miliardi di giugno 2025. A conferma dell’accelerazione del percorso di crescita della Banca, anche l’acquisizione di nuovi clienti registra un incremento particolarmente robusto, pari al 51% a/a, attestandosi nel mese a 21.698 e portando il totale da inizio anno oltre 125mila.
Banca Mediolanum, sempre a giugno, ha registrato una raccolta netta totale
pari a 951 milioni di euro (6,37 miliardi da inizio anno), la raccolta netta in risparmio gestito ammonta a 872 milioni (4,20 miliardi YTD), i nuovi finanziamenti erogati cifrano in 408 milioni, (2,08 miliardi YTD) e i premi polizze protezione si attestano a 24 milioni (129 milioni YTD).