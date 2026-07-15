Kruso Kapital, Banca Akros avvia copertura con Buy

(Teleborsa) - Banca Akros ha avviato la copertura su Kruso Kapital (KK), piattaforma finanziaria specializzata paneuropea basata su prestiti su pegno, operante in Italia, Portogallo e Grecia, con un target price di 0,026 euro per azione e una raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 46%. In Italia, la società è il secondo operatore con una quota di mercato di circa il 16%. KK ha completato l'uplisting su Euronext Milan il 22 giugno 2026 e ha presentato un piano aggiornato per il periodo 2026-2028.



Nata da ProntoPegno, divisione di Banca Sistema , KK si è evoluta da operatore italiano di credito su pegno a piattaforma con 34 filiali in Italia, Portogallo e Grecia. I prestiti sono di piccolo importo, a breve durata e principalmente garantiti da oro, con un importo medio di circa 1.600 euro, un LTV (Loan-to-Value) di circa l'80% e tassi di rimborso del 92-95%. A seguito dell'operazione Banca CF+ / Banca Sistema, il flottante è aumentato a circa il 29,9%, mentre Gianluca Garbi è diventato il maggiore azionista con il 19,2%, affiancato da quattro fondazioni bancarie italiane che detengono circa il 41%.



I dati finanziari storici mostrano una forte scalabilità, con ricavi totali in crescita da 15,4 milioni di euro a 35,8 milioni di euro e utile netto da 1,8 milioni di euro a 8,8 milioni di euro tra il 2022 e il 2025, trainati dalla crescita dei prestiti, dalle maggiori commissioni, dall'attività d'asta, dall'acquisizione in Portogallo e dalla leva operativa.



Il Piano Industriale 2026-2028 prevede prestiti alla clientela per 206 milioni di euro entro il 2028 (circa +10% di CAGR), grazie alla crescita organica, all'apertura di filiali e all'acquisizione di portafogli. L'Italia rimane il mercato principale, mentre il Portogallo dovrebbe diventare il principale motore di crescita internazionale. Si prevede che il rapporto costi/ricavi aumenterà temporaneamente nel 2026, per poi migliorare e raggiungere circa il 62% entro il 2028.



Le stime di Banca Akros, in linea con il piano industriale, prevedono prestiti alla clientela per 206 milioni di euro e ricavi totali per 43,7 milioni di euro entro il 2028. La diversificazione delle fonti di finanziamento rimane un pilastro fondamentale per l'esecuzione, con KK che si sta spostando da un modello di finanziamento prevalentemente bancario verso linee di credito bancarie, CLN, ABS e obbligazioni bullet. Sulla base delle stime, KK è quotata a 5,9x P/E 2026 e 5,5x P/E 2027, al di sotto dei concorrenti del settore dei banchi dei pegni a media e piccola capitalizzazione, quotati rispettivamente a circa 7,9x e 7,4x. Al prezzo obiettivo di consensus, i concorrenti sono quotati a circa 9,6x P/E 2026 e circa 9,1x P/E 2027.



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

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