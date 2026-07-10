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FOPE, Banca Akros alza target price dopo crescita sopra le attese del fatturato

Finanza, Consensus
FOPE, Banca Akros alza target price dopo crescita sopra le attese del fatturato
(Teleborsa) - Banca Akros ha incrementato a 70 euro per azione (dai precedenti 55 euro) il target price su FOPE, azienda orafa italiana protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma e quotata su Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione "Buy" dopo che ieri sera la società ha comunicato di aver registrato ricavi netti pari a circa 56,8 milioni di euro nel primo semestre, in crescita di circa il 32% su base annua (rispetto alla stima degli analisti per l'esercizio 2026 di +22% su base annua).

Alla luce della solida performance del primo semestre 2026 e dei nuovi obiettivi a medio termine presentati a maggio 2026, Banca Akros ha aumentato la stima dei volumi a un CAGR del +LDD% fino al 2029 (rispetto al precedente +HSD%). Complessivamente, ha incrementato le stime di utile per azione (EPS) per il periodo 2026-2028 di circa l'11% in media e affinato l'ipotesi sugli investimenti (capex).
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