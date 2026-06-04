Nordio, "riportiamo esame avvocatura su binari maggiore serietà"

(Teleborsa) - "Noi abbiamo innanzitutto rinnovato il modello di accesso alla professione forense. Siamo ritornati, su richiesta degli avvocati, ad un vecchio modello dell'esame per la professione di avvocato che era stato abbandonato anni fa e che aveva in un certo senso dequalificato l'accesso alla professione. Abbiamo accolto le iniziative del Consiglio Nazionale Forense, cioè degli avvocati, per riportare l'esame di abilitazione alla professione dell'avvocatura nei suoi binari originali, quindi con delle prove scritte e orali, di maggiore serietà".





Qunato all'entrata in vigore della riforma sul gip collegiale "è rinviata alla fine di febbraio-marzo del prossimo anno; siamo certi che entro quel termine il nostro ministero avrà terminato il percorso che consentirà la giustizia telematica anche per questo organo". L'introduzione a questa norma è "già legge e quindi è ovviamente fuori discussione, però ha trovato delle difficoltà nell'applicazione soprattutto nella digitalizzazione - ha spiegato Nordio -, nella trasformazione come oggi avviene telematica cioè nella dematerializzazione degli atti, ha trovato delle difficoltà che rendono in un certo senso impossibile oggi l'entrata in vigore dell'attuazione concreta di questa norma per cui è stata rinviata alla sua attuazione".



"Mi preme parlare di un" provvedimento "che mi sta particolarmente a cuore che riguarda il lavoro dei detenuti. Noi abbiamo uno schema che riguarda la formazione professionale dei detenuti, la promozione del lavoro e l'organizzazione delle lavorazioni". "Si tratta - ha spiegato - di potenziare la possibilità dei detenuti di accedere alla formazione lavorativa nel duplice intendimento di imparare a fare un lavoro durante la detenzione e di trovare un'occupazione stabile e retribuita una volta usciti dall'ambiente carcerario. L'orientamento nostro principale - ha aggiunto - è di attuare la disposizione costituzionale volta alla rieducazione e alla risocializzazione del detenuto".



(Foto: Per gentile concessione dell'ufficio stampa di Palazzo Chigi)

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