RFI, lavori di manutenzione su linea Napoli-Roma nel mese di agosto

(Teleborsa) - Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), nel periodo che intercorre fra il 1° ed il 30 agosto, eseguirà importanti interventi di manutenzione straordinaria sulla linea Napoli – Roma (via Cassino), Roma Termini – Colleferro, Roma Termini – Ciampino che consentiranno di migliorare gli standard di sicurezza e di regolarità dell’intera infrastruttura. Lavori anche alla Stazione di Roma Termini.



Nello specifico dal 1° agosto al 5 agosto tra Cassino a Caserta, dal 6 agosto al 15 agosto tra Roma a Caserta, il 16 e 17 agosto tra Roma a Colleferro; dal 18 agosto al 23 agosto tra Roma e Ciampino; dal 6 agosto al 23 agosto la sulle linee Roma Termini-Frascati/Albano/Velletri. Inoltre, fino al 30 agosto, è prevista una prima fase dei lavori per la manutenzione straordinaria della pensilina del marciapiede 10 di Roma Termini (binari 20-20 bis -21). Durante questi giorni la circolazione i treni potrebbero subire cancellazioni e variazioni di percorso.



Complessivamente per gli interventi in linea saranno impiegate circa 370 persone, tra dipendenti di RFI e ditte appaltatrici, per un impegno economico di circa 15 milioni di euro.









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