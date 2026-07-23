Invitalia, utile di 9,16 milioni di euro nel 2025. Sostenuti 62.000 progetti di impresa

(Teleborsa) - Invitalia, società interamente partecipata dal MEF, ha chiuso il 2025 con un utile di 9,16 milioni di euro, mentre il bilancio consolidato del Gruppo mostra un utile di pertinenza pari a 12,3 milioni di euro.



Nel corso del 2025 Invitalia ha proseguito con le azioni a sostegno del sistema produttivo, con particolare riguardo alle regioni del Mezzogiorno, sostenendo oltre 62.000 progetti di impresa. Nell'anno Invitalia ha contribuito inoltre ad attivare oltre 22,7 miliardi di euro di investimenti tra pubblici e privati.



Nel proprio ruolo di partner delle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono i programmi operativi comunitari e nazionali, Invitalia ha supportato l'attuazione dei principali programmi comunitari, afforzando la capacità amministrativa della PA. Sono 67 complessivamente i programmi supportati.



Come Centrale di Committenza e Stazione Appaltante la società ha accelerato l'attuazione di interventi strategici per la coesione territoriale e la crescita economica e ne ha migliorato l'efficacia. Nell'esercizio in esame sono 303 le procedure di gara pubblicate per un valore di circa 3,3 miliardi di euro e 263 quelle complessivamente aggiudicate per un valore di circa 1 miliardo di euro.



La società ha coadiuvato il Ministero delle Imprese e del Made in Italy nella gestione dei tavoli di crisi e per l'acquisizione di partecipazioni di aziende, utilizzando gli strumenti partecipativi (equity e debito). Sono 21 gli interventi realizzati con il Fondo Salvaguardia Imprese e con il Fondo Cresci al Sud per un valore di 78,9 milioni di euro.



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

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