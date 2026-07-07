Danimarca acquista due aerei da pattugliamento marittimo P-8A Poseidon da Boeing

(Teleborsa) - La Danimarca acquisterà due aerei da pattugliamento marittimo P-8A Poseidon dalla statunitense Boeing . Gli aerei rafforzeranno la presenza nell'Artico e nell'Atlantico settentrionale, incrementando ulteriormente la capacità di risposta e la potenza di combattimento nella regione.



"Negli ultimi anni, le Forze di Difesa danesi hanno rafforzato la propria presenza militare grazie alla stretta collaborazione con il Governo della Groenlandia e, con l'acquisizione di velivoli da pattugliamento marittimo, la capacità della Danimarca di far rispettare la sovranità e monitorare la regione è notevolmente migliorata - afferma il Ministro della Difesa Jeppe Bruus - Inoltre, l'acquisizione è una chiara dimostrazione della serietà con cui affrontiamo il nostro compito comune in seno alla NATO".



Il ministero della Difesa danese ha avviato una valutazione sulle possibilità di cooperazione con gli alleati della NATO per l'utilizzo di questi velivoli. La cooperazione potrebbe includere un'unità congiunta situata nella stessa base aerea per collaborare in aree specifiche. Diversi alleati stretti utilizzano già gli aerei da pattugliamento marittimo P-8A Poseidon per la sorveglianza.

Condividi

```