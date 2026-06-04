Parigi: spinge in avanti Capgemini
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società attiva nella fornitura di servizi IT, che mostra una salita bruciante del 5,59% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Capgemini evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Capgemini rispetto all'indice.
Il quadro tecnico di Capgemini suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 99,94 Euro con tetto rappresentato dall'area 105. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 96,68.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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