Parigi: spinge in avanti Capgemini

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società attiva nella fornitura di servizi IT , che mostra una salita bruciante del 5,59% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Capgemini evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Capgemini rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di Capgemini suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 99,94 Euro con tetto rappresentato dall'area 105. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 96,68.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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