SpaceX per la prima volta sotto il prezzo di IPO

(Teleborsa) - Le azioni di SpaceX scivolano per la prima volta sotto il prezzo di IPO di 135 dollari. Ad una settimana dall'ingresso nel Nasdaq 100, e dopo tre sedute consecutive chiuse in rosso, il calo odierno di circa il 2% ha portato il titolo intorno ai 133 dollari per azioni, circa il 34% sotto il prezzo di collocamento.



Il debutto in borsa dello scorso 13 giugno della compagnia spaziale produttore di razzi aveva permesso una raccolta record di 86 miliardi di dollari e aveva consacrato il fondatore Elon Musk come primo trilionario.



Come spiega Cnbc, l'ingresso nel Nasdaq-100 la scorsa settimana ha portato investitori passivi sul titolo attraverso i fondi indicizzati. Tale ingresso è stato reso possibile da una recente modifica normativa che ha ridotto a 15 giorni di contrattazione il periodo di eleggibilità per le società appena quotate.



Il titolo – che è arrivato a toccare un massimo di quasi 202 dollari – era già sceso sotto il prezzo del primo scambio di 150 dollari il giorno successivo all'ingresso nell'indice.



(Foto: SpaceX su Unsplash)

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