Petrolio, per Unimpresa media Brent sotto 80 dollari a fine anno

(Teleborsa) - Secondo un report del Centro Studi di Unimpresa, la discesa odierna dei prezzi del greggio — con il Brent intorno agli 83 dollari al barile e il Wti sceso sotto gli 80 dollari – non va letto come un episodio isolato, ma come il punto in cui le quotazioni si allineano a uno scenario di normalizzazione già scontato dagli analisti internazionali. Il consensus di mercato indica un Brent atteso in area 84 dollari nel terzo trimestre 2026, in discesa verso 79 dollari nel quarto trimestre: la media dei tre mesi centrali di questa transizione si colloca proprio nell'intorno del valore toccato oggi.



"Il calo del prezzo del petrolio registrato in queste ore è una notizia che accogliamo con favore, perché arriva in un momento in cui famiglie e imprese hanno bisogno di respiro sul fronte energetico", commenta il vicepresidente di Unimpresa Giuseppe Spadafora. "Restiamo naturalmente consapevoli che il quadro geopolitico non è ancora risolto, e che la prudenza resta d'obbligo finché i negoziati tra Washington e Teheran non si tradurranno in un accordo stabile".



Secondo il Centro Studi, tre elementi spiegano il calo: il mercato prezza le aspettative più che i fatti compiuti, spostandosi da uno scenario di escalation a uno di de-escalation diplomatica dopo l'annuncio di Trump sulla ripresa dei negoziati con l'Iran; l'offerta cresce indipendentemente dalla crisi geopolitica, con l'Opec+ che ha alzato la produzione di ulteriori 188 mila barili al giorno a settembre, sesto incremento mensile consecutivo; resta tuttavia prudenza sulla tenuta del segnale, poiché Teheran non ha confermato l'esistenza di un'intesa conclusa, e una rottura dei colloqui riporterebbe rapidamente le quotazioni verso l'alto.



Per il trimestre agosto-ottobre, Unimpresa stima un Brent in area 80-84 dollari tra agosto e settembre, con una discesa verso i 79 dollari avvicinandosi a ottobre, per poi calare verso i 75 dollari entro la metà del 2027.

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