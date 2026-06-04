Piazza Affari: giornata depressa per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Sottotono l' azienda italo-francese di semiconduttori , che passa di mano con un calo del 2,64%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di STMicroelectronics più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 68,07 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 65,67. L'equilibrata forza rialzista del produttore di chip è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 70,47.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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