Borse UE in rialzo, poco mossa Piazza Affari

(Teleborsa) - Poco mossa la borsa di Milano, che non si allinea all'andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia. A Milano guidano Campari , Buzzi e i bancari Unicredit e Bper , mentre cede terreno in particolare STMicroelectronics su cui UBS ha alzato il prezzo obiettivo a 80 euro (precedente 49 euro) e confermato il buy.



Sul fronte geopolitico, il presidente Usa Donald Trump, rispondendo alle domande dei media alla Casa Bianca, ha affermato che I colloqui con l'Iran stanno andando "molto bene" e potrebbero chiudersi "questo fine settimana", con l'assicurazione che Teheran non avrà mai armi nucleari. Egli, inoltre, ha aggiunto di puntare a separare la questione del Libano dai negoziati in corso con l'Iran. Ai giornaliti nello Studio Ovale ha poi affermato che "appena sarà firmato il Memorandum d'Intesa, lo Stretto di Hormuz riaprirà".



Intanto, mercoledì la Camera dei Rappresentanti ha approvato una risoluzione, promossa dai Democratici, per limitare i poteri di Trump in materia di guerra in Iran. La Camera ha votato con 215 voti favorevoli e 208 contrari, con quattro Repubblicani che hanno votato insieme ai Democratici a favore della risoluzione sui poteri di guerra. La risoluzione ha una valenza più che altro simbolica, dato il diritto di veto in capo al presidente americano.



Nessuna variazione significativa per l' euro / dollaro USA , che scambia sui valori della vigilia a 1,161. Seduta in lieve rialzo per l' oro , che avanza a 4.463,4 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 95,13 dollari per barile, con un calo dello 0,92%.



Lieve calo dello spread , che scende a +72 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,75%.



Tra i mercati del Vecchio Continente Francoforte avanza dello 0,33%, senza spunti Londra , che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e si muove in modesto rialzo Parigi , evidenziando un incremento dello 0,36%.



Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,13% sul FTSE MIB ; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share , con le quotazioni che si posizionano a 52.771 punti.



Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (-0,12%); sulla stessa linea, sulla parità il FTSE Italia Star (+0,07%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Buzzi (+1,76%), Campari (+1,52%), Unicredit (+1,40%) e BPER Banca (+1,15%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Avio , che ottiene -2,94%.



Preda dei venditori STMicroelectronics , con un decremento del 2,57%.



Sostanzialmente debole Tenaris , che registra una flessione dell'1,19%.



Si muove sotto la parità Prysmian , evidenziando un decremento dello 0,84%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Maire (+3,61%), BFF Bank (+3,07%), Ariston Holding (+1,57%) e RCS (+1,38%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Pirelli , che ottiene -4,32%.



Si concentrano le vendite su Technoprobe , che soffre un calo del 3,27%.



Vendite su Cembre , che registra un ribasso dell'1,85%.



Contrazione moderata per Ascopiave , che soffre un calo dell'1,41%.



Tra i dati macroeconomici rilevanti:



Giovedì 04/06/2026

11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,1%)

11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,2%)

13:30 USA: Challenger licenziamenti (preced. 83,39K unità)

14:30 USA: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 2,3%; preced. 4,6%)

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 211K unità; preced. 215K unità).

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