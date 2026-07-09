Appuntamenti macroeconomici del 9 luglio 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Giovedì 09/07/2026
03:30 Cina: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,1%; preced. 1,2%)
03:30 Cina: Prezzi produzione, annuale (atteso 4,1%; preced. 3,9%)
08:00 Germania: Bilancia commerciale (atteso 14,9 Mld Euro; preced. 14,5 Mld Euro)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 218K unità; preced. 215K unità)
16:00 USA: Vendita case esistenti, mensile (preced. 3,2%)
16:00 USA: Vendita case esistenti (atteso 4,19 Mln unità; preced. 4,17 Mln unità)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (atteso 60 Mld piedi cubi; preced. 87 Mld piedi cubi)
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