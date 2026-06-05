Aeroporto di Bologna, miglior maggio di sempre con 1,1 milioni di passeggeri

(Teleborsa) - L' Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna , società quotata su Euronext STAR Milan che gestisce lo scalo aeroportuale bolognese, ha comunicato che a maggio 2026, malgrado le incertezze legate alla situazione geopolitica, i passeggeri hanno superato quota un milione e cento mila - per l'esattezza 1.100.648 - con un incremento del 2,9% sullo stesso mese del 2025. È il miglior maggio di sempre per lo scalo principale dell'Emilia-Romagna.



Ad aumentare maggiormente sono stati i passeggeri su voli nazionali, a quota 278.000, con un incremento del 4,4% su maggio 2025. In crescita anche i passeggeri su voli internazionali, 822.648, per un aumento del 2,4% sullo stesso mese del 2025. I movimenti aerei di maggio sono stati 7.764, in crescita del 3,1% sul 2025, mentre le merci trasportate per via aerea sono state 3.397 tonnellate, con un decremento del 15,2% sullo stesso mese del 2025. Lunedì 11 maggio, con 39.240 passeggeri, è stato il giorno più trafficato del mese.



Le destinazioni preferite a maggio sono state Catania, Tirana e Barcellona ai primi tre posti (come per i tre mesi precedenti), seguite da Palermo, Brindisi, Parigi CDG, Cagliari, Istanbul, Bucarest e Madrid.



Nei primi cinque mesi dell'anno i passeggeri complessivi del Marconi sono stati 4.389.960, in aumento del 3,8% sul periodo corrispondente del 2025. I movimenti del periodo gennaio-maggio sono stati 31.442, in crescita del 2,9%, mentre le merci trasportate per via aerea sono state 17.200 tonnellate, in calo del 7,3% sul 2025.

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