Powerchair Football, ADR chiarisce: assistenze prenotate, verifiche sul mancato imbarco

(Teleborsa) - Aeroporti di Roma, nell’esprimere piena vicinanza agli atleti della Nazionale Italiana Powerchair Football, comunica di aver immediatamente svolto le doverose verifiche del caso, dalle quali risulta che le assistenze dei 6 atleti paralimpici in partenza questa mattina con il volo EZY3132 per Glasgow dall’aeroporto di Fiumicino fossero state regolarmente pre-notificate, in data 18 luglio, alla società ADR Assistance.



Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1107/2006, sono in capo al vettore aereo le decisioni relative all’accettazione all’imbarco, al trasporto dei passeggeri e all’eventuale riprotezione, mentre il gestore aeroportuale è responsabile di assistere i passeggeri a ridotta mobilità (PRM) all’interno dello scalo, laddove ne facciano richiesta.



Questa mattina, quando gli operatori ADR Assistance si sono presentati al gate per l’assistenza necessaria ad accompagnarli nell’aeromobile, la compagnia ha comunicato loro la mancata accettazione sul volo dei viaggiatori per problematiche non note ad ADR. ADR Assistance non ha successivamente ricevuto alcuna richiesta di ulteriore assistenza per la riprotezione degli stessi passeggeri su altri voli.



ADR, sulla base delle competenze assegnate al gestore aeroportuale, ha richiesto al vettore tutte le delucidazioni del caso rispetto all’accaduto.

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