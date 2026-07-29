Risparmio gestito, raccolta per 2,75 miliardi a giugno riporta in positivo il dato YTD

La mappa di Assogestioni

(Teleborsa) - L'industria del risparmio gestito in Italia archivia il mese di giugno 2026 con una raccolta netta positiva per 2,75 miliardi di euro, contro la raccolta netta negativa per 3,62 miliardi registrata a maggio. Pertanto, la raccolta da inizio anno risulta ora positiva per 2,38 miliardi di euro. È quanto emerge dalla mappa mensile di Assogestioni, che mostrano un aumento del patrimonio gestito a 2.678 miliardi di euro rispetto ai 2.667 miliardi di euro del mese precedente.



Nel dettaglio, le gestioni collettive sono state positive per 6,5 miliardi di euro (-1,8 miliardi a maggio), con i fondi aperti che segnano afflussi per oltre 5,2 miliardi di euro (-2,3 miliardi a maggio) e fondi chiusi che registrano flussi positivi per 1,2 miliardi di euro (+506 milioni di euro il precedente).



Guardando al dettaglio dei fondi aperti, i fondi di lungo termine segnano afflussi per 3,4 miliardi di euro (-22 milioni a maggio). Al loro interno, bene gli obbligazionari con un saldo positivo di 1.722 milioni di euro, seguono i flessibili (+957 milioni), i bilanciati (+452 milioni) e gli azionari (+260 milioni). In flessione gli hedge (-4 milioni). Al di fuori dei fondi di lungo termine, bene i fondi monetari con afflussi per quasi 1,9 miliardi.



Per quanto riguarda le gestioni di portafoglio, la raccolta netta a maggio è negativa per 3,7 miliardi di euro, con i retail positivi per 657 milioni e gli istituzionali negativi per 4,4 miliardi di euro.



(Foto: Photo by Mathieu Stern on Unsplash)

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