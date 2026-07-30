Prysmian migliora la guidance 2026 dopo un altro trimestre in forte crescita

Miglior trimestre di sempre in termini di Ebitda adjusted

(Teleborsa) - Nel secondo trimestre 2026 i ricavi di Gruppo Prysmian si sono attestati a 6.021 milioni di euro (4.883 milioni, 2Q25), con una crescita organica pari a +9,4%. Questo aumento è stato trainato dall'eccellente performance di tutti i business, con crescita organica significativa in Digital Solutions (+18,0%), Power Grid (+13,0%), Transmission (+14,3%) e Industrial & Construction (+9,1%). Crescita organica pari a -2,4% in Specialties. Nel primo semestre dell'anno, la crescita organica è stata pari al +7,2%, raggiungendo 11.239 milioni.



L'Adjusted EBITDA ha raggiunto 730 milioni, in aumento del 20,7% rispetto a 605 milioni nel secondo trimestre 2025. Questo è il miglior trimestre di sempre di Prysmian.



Da una analisi per business, Transmission ha registrato il miglior livello di redditività ad oggi, con margine al 21,2% (17,1%, 2Q25) e Adjusted EBITDA pari a 179 milioni (125 milioni, 2Q25). Power Grid è rimasto sostanzialmente stabile con Adjusted EBITDA pari a 135 milioni (134 milioni, 2Q25) e margine al 13,8%, registrando un progressivo miglioramento del margine rispetto al primo trimestre. L'Adjusted EBITDA di Industrial & Construction è stato pari a 228 milioni, con margine al 13,6%. In Specialties, l'Adjusted EBITDA si è attestato a 67 milioni (74 milioni, 2Q25) e il margine è stato pari al 10,8%. Digital Solutions ha registrato un forte aumento della redditività con l'Adjusted EBITDA quasi raddoppiato a 122 milioni e margine in aumento di 7,0 p.p. al 23,8%.



Nel primo semestre, l'Adjusted EBITDA è aumentato a 1.331 milioni (1.132 milioni, 1H25), mentre il margine è stato pari al 14,8% (13,8%, 1H25).



L'utile netto nel primo semestre attribuibili agli shareholder del Gruppo è stato di 569 milioni, in progresso del 34,2% rispetto a 424 milioni del primo semestre 2025.



Il Free Cash Flow LTM al 30 giugno 2026 è stato pari a 978 milioni, sostanzialmente stabile rispetto a 979 milioni registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. L'indebitamento Finanziario Netto è diminuito a 4.079 milioni al 30 giugno 2026 (4.694 milioni al 30 giugno, 2025).



Prysmian ha deciso di rivedere al rialzo la guidance per il 2026, sulla base dei solidi risultati registrati da tutti i segmenti di business: Adjusted EBITDA è compreso ora nell'intervallo 2.800-2.900 milioni (in precedenza 2.625-2.775 milioni); Free Cash Flow compreso nell'intervallo di 1.650-1.750 milioni (in precedenza tra 1.300 e 1.400 milioni); Ricavi Sustainability-linked previsti nell'intervallo tra 47% e 49% dei ricavi totali di Gruppo.



Inoltre, Prysmian si è detta - si legge nella nota ai conti semestrali - "ben posizionata per superare i target 2028 e organizzerà un Capital Markets Day nel corso del primo semestre del 2027 per aggiornare il mercato sulla propria strategia e sui target di medio termine".

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