Taglio di nastro per ‘Open’, ADR inaugura nuovo centro direzionale nello scalo di Fiumicino

Un nuovo centro direzionale realizzato nell’area di fronte il Terminal 1 con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il ruolo dello scalo. all’di Roma Fiumicino è stato inaugurato ‘’.Si tratta di un altro passo in avanti importante del percorso di sviluppo di Fiumicino. - ha sottolineato, Presidente di Mundys - Lavorando con tenacia e creatività, ADR ha saputo trasformare l’hub della Capitale nel miglior aeroporto europeo, mettendo al primo posto la qualità dei servizi al passeggero, la crescita sostenibile, l’innovazione. La capacità di innovare sé stessi, sempre, e di percorrere strade nuove è fondamentale per ottenere risultati tangibili. In questo senso, continueremo a supportare ADR, anche e soprattutto nella sfida di realizzare in tempo utile il piano di sviluppo sostenibile dell’aeroporto, un progetto di rilevante interesse pubblico, che potrà generare valore condiviso per la comunità di Fiumicino e il sistema produttivo nazionale”, ha concluso.A tagliare il nastro insieme al Presidente di Mundys, il CEO di ADR, Marco Troncone, il Presidente di ADR,, il Sindaco di Fiumicino,, il Presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati,, il presidente di ITA Airways,La nuova infrastruttura, realizzata tra gennaio 2024 e aprire 2026, è in grado di ospitare fino ain 70 uffici e 35 sale meeting, diventando così un punto di riferimento per gli uffici di diversi vettori, tra cui, oltre che di società di handling e rent-a-car operativi nello scalo.Con una superficie complessiva di 16mila metri quadrati, il Open mette a disposizione spazi modulari, sia ad uso esclusivo che condiviso, e potrà essere accessibile anche alle imprese che necessitano di servizi di business meeting e di spazi di networking.“Con OPEN compiamo un ulteriore passo nel percorso di sviluppo del nostro aeroporto, realizzando un’infrastruttura innovativa e sostenibile che rafforza l’offerta direzionale e la capacità di Fiumicino di essere un hub integrato al servizio dell’intero distretto industriale aeroportuale, degli operatori, delle compagnie aeree e di tutte le imprese - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma,- OPEN rappresenta quindi un nuovo capitolo della nostra strategia di crescita verso l’aeroporto del futuro, che punta a traguardare i 100 milioni di passeggeri entro il 2046, consolidando ulteriormente il ruolo di Fiumicino come scalo globale, innovativo, sostenibile e sempre più attrattivo per il sistema Paese, in sinergia con il territorio e la comunità che lo ospitano”In linea con la strategia di sostenibilità, il nuovo centro vede anche installato un impianto fotovoltaico in copertura da circa 67 kWp. Il centro è dotato inoltre di un sistema di Building Management System (BMS) per il monitoraggio intelligente dei consumi e degli spazi, di un impianto di illuminazione LED a basso consumo e di una rete duale per l'utilizzo di acqua industriale nei servizi e negli impianti.