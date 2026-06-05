Milano 14:19
50.175 0,00%
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Dow Jones 4-giu
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Londra 14:18
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Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 4/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 4/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 giugno

Risultato negativo per l'Hang Seng Index, con una flessione dell'1,48%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'indice della Borsa di Hong Kong, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 24.944,4. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 25.800,4 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 24.635,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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