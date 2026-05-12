Milano 11-mag
49.665 0,00%
Nasdaq 11-mag
29.321 +0,29%
Dow Jones 11-mag
49.704 +0,19%
Londra 11-mag
10.269 0,00%
Francoforte 11-mag
24.350 0,00%

Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +0,62%

Nikkey a 62.805,44 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +0,62%
Indice Nikkey +0,62% a quota 62.805,44 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```