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Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
L'Indice europeo del settore auto e ricambi perde lo 0,96%, continuando la seduta a 443,24 punti.
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