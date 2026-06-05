Francoforte: balza in avanti Delivery Hero

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Delivery Hero , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,94%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Delivery Hero mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,38%, rispetto a -1,35% del MDAX ).





Le implicazioni tecniche di breve periodo di Delivery Hero suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 39,23 Euro e supporto visto a quota 38,13. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 40,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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