Francoforte: balza in avanti Delivery Hero
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Delivery Hero, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,94%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Delivery Hero mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,38%, rispetto a -1,35% del MDAX).
Le implicazioni tecniche di breve periodo di Delivery Hero suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 39,23 Euro e supporto visto a quota 38,13. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 40,33.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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