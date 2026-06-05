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Francoforte: si concentrano le vendite su Aurubis

Migliori e peggiori
Francoforte: si concentrano le vendite su Aurubis
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore tedesco di rame, che presenta una flessione del 2,02%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del MDAX, ad evidenza del fatto che il movimento di Aurubis subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


La tendenza di breve della big europea del rame è in rafforzamento con area di resistenza vista a 215,7 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 212,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 219,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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