Francoforte: movimento negativo per Aurubis

(Teleborsa) - Rosso per il produttore tedesco di rame , che sta segnando un calo del 2,83%.



L'andamento di Aurubis nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della big europea del rame . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 210,6 Euro. Primo supporto visto a 203,6. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 201.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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