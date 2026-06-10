Pesante sul mercato di Francoforte Aurubis

(Teleborsa) - In forte ribasso il produttore tedesco di rame , che mostra un -5,67%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Aurubis , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo della big europea del rame evidenzia un declino dei corsi verso area 181,1 Euro con prima area di resistenza vista a 195,1. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 175,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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