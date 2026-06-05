Hammack (Fed): il mercato del lavoro è in equilibrio, possibile futuro rialzo dei tassi

(Teleborsa) - La presidente della Federal Reserve Bank di Cleveland, Beth Hammack
, ha dichiarato che potrebbe presto essere appropriato aumentare i tassi di interesse, poiché il mercato del lavoro appare in equilibrio.
"Anche se non do mai troppo peso a un singolo dato, il rapporto sui posti di lavoro di oggi conferma che il mercato del lavoro sembra essere sostanzialmente in equilibrio", ha scritto Hammack in un post sui social media dopo la pubblicazione del rapporto sull’occupazione di maggio, risultato più forte del previsto. Il tasso di disoccupazione
, rimasto stabile al 4,3%, ha sottolineato, "è proprio intorno alla mia definizione di piena occupazione".
"Per oggi, è ragionevole mantenere i tassi invariati data l’incertezza sulle prospettive economiche. Ma se le tendenze recenti continueranno, potrebbe presto essere appropriato intervenire", ha scritto, riprendendo in gran parte commenti già espressi di recente.
I nuovi posti di lavoro
hanno superato tutte le previsioni a maggio, con un aumento di 172.000 unità nei payroll non agricoli, segnando il più forte incremento su tre mesi degli ultimi due anni. Il rapporto ha indicato un mercato del lavoro solido in diversi settori e ha rafforzato le aspettative degli investitori per un possibile aumento dei tassi di un quarto di punto entro dicembre.
I funzionari della Federal Reserve
dovrebbero comunque mantenere i tassi invariati nella riunione del 16-17 giugno, ma si aspettano di eliminare dal comunicato post-riunione il riferimento a un possibile prossimo taglio dei tassi.
L'incontro sarà il primo sotto la guida del nuovo presidente Kevin Warsh
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