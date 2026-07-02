Wall Street ben intonata in scia numeri Job Report

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(Teleborsa) -galvanizzata dai, che conferma un rallentamento della creazione di nuovi posti nel settore privato ed in quello non agricolo. Il dato, sempre molto atteso, ha rafforzato le, allentando le preoccupazioni di un rialzo a luglio.Il Dipartimento del Lavoro americano ha pubblicato oggi il, con un giorno di anticipo rispetto al consueto dato che domani Wall Street è chiusa per la festività dell'Indipendenza. Il report di giugno ha evidenziato unanel settore non agricolo diche indicavano una crescita di 114 mila posti di lavoro ed in rallentamento rispetto ai 129 posti creati a maggio. Il dato non è isolato e segue l'altrettantosugli occupati del settore privato, che ha evidenziato la crescita di 98mila posti di lavoro contro i 118 mila attesi.I dati del mercato del lavoro confermano le prospettive di rallentamento economico e fanno coppia conIl presidente della Fed, proprio ieri al forum di Sintra, ha confermato che i, ribadendo che il FOMC non fornirà indicazioni prospettiche sui tassi di interesse (forward guidance) e confermando il suo impegno per lae per la piena autonomia della banca centrale USA.Sul mercato americano, caratterizzati di recente da una certa volatilità. A deprimere il settore oggi è un articolo di Bloomberg, secondo cuistarebbe vendendo la sua capacità di calcolo in eccesso a società esterne. Un segnale le big tech USA starebbero smobilizzando parte degli investimenti in AI per ridurre la loro esposizione. Questa indicazione sta penalizzando particolarmente il settore dei chip, legato allo sviluppo dell'Intelligenza Artificiale.A New York, l'indiceavanza a 52.702 punti )+0,78%); bene anche l', che si porta a 7.530 punti (+0,63%). Più composto il(+0,25%).