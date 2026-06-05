New York: Kimberly-Clark sale verso 98,47 USD
(Teleborsa) - Brilla l'azienda che produce prodotti per l'igiene e la cura personale, che passa di mano con un aumento del 4,34%.
L'andamento di Kimberly-Clark nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario di breve periodo di Kimberly-Clark evidenzia un declino dei corsi verso area 94,97 Dollari USA con prima area di resistenza vista a 98,47. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 92,71.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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