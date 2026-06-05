New York: Kimberly-Clark sale verso 98,47 USD

(Teleborsa) - Brilla l' azienda che produce prodotti per l'igiene e la cura personale , che passa di mano con un aumento del 4,34%.



L'andamento di Kimberly-Clark nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di breve periodo di Kimberly-Clark evidenzia un declino dei corsi verso area 94,97 Dollari USA con prima area di resistenza vista a 98,47. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 92,71.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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