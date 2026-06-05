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Italia, Vendite dettaglio (MoM) in aprile

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Italia, Vendite dettaglio (MoM) in aprile
Italia, Vendite dettaglio in aprile su base mensile (MoM) 0%, in calo rispetto al precedente +0,8% (la previsione era +0,4%).

(Foto: © htganzo / 123RF)
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