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Vendite dettaglio Spagna (YoY) in aprile

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Vendite dettaglio Spagna (YoY) in aprile
Spagna, Vendite dettaglio in aprile su base annuale (YoY) +0,8%, in calo rispetto al precedente +4,1%.
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