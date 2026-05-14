Milano 17:25
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Vendite dettaglio USA (MoM) in aprile

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Vendite dettaglio USA (MoM) in aprile
USA, Vendite dettaglio in aprile su base mensile (MoM) +0,5%, in calo rispetto al precedente +1,6% (in linea con le stime degli analisti).
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