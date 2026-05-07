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Unione Europea, Vendite dettaglio (MoM) in marzo

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Unione Europea, Vendite dettaglio (MoM) in marzo
Unione Europea, Vendite dettaglio in marzo su base mensile (MoM) -0,1%, in aumento rispetto al precedente -0,3% (la previsione era -0,3%).

(Foto: © senoldo/123RF)
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