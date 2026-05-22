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Vendite dettaglio Regno Unito (MoM) in aprile
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22 maggio 2026 - 09.00
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Vendite dettaglio in aprile su base mensile (MoM) -1,3%
, in calo rispetto al precedente +0,6% (la previsione era -0,6%).
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